Il Cagliari non si arrende e ferma l' Inter sul 2-2

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – Ilstrozza l'urlo in gola degli oltre 72 mila di San Siro che già pregustavano un'altra notte magica. Invece il coraggio, la determinazione e l'abnegazione dei rossoblù regalano a Claudio Ranieri un punto d'oro nella corsa alla salvezza mentre l'avrà comunque il suo match-point scudetto nel derby col Milan: servirà però vincere per cucirsi la seconda stella in casa dei cugini. I sardi oggi hanno rincorso e ripreso, per ben due volte, l'uscendo dalla Scala del calcio a braccia alzate. Qualche protesta nerazzurra in occasione del gol del 2-2 per un gomito sospetto di Lapadula.Il primo tiro del match è di Barella, ex indimenticato dai tifositani, ma Scuffet è pronto. Luvumbo punta Bastoni poi tira fuori (11?) quindi, un minuto dopo, il risultato si sblocca. Azione in ...