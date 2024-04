Il Budokan fa il pieno di ori con Biagiotti | Barisone | Dalla | Olivieri e Pompoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Trasferta per ilInstitute che si cimenta nell’interregionale ’Trofeo Settempeda’ a San Severino Marche (Macerata). Su quattordici atleti seguiti a bordo tatami dai tecnici federali Ilenia Paoletti e Francesco Di Feliciantonio, tredici salgono sul podio. Oro per Riccardo, Antonio, Riccardo, Leonardo Giorgio, Evae Ginevra. Argento per Lucrezia Mechi e Beatrice Zoli. Bronzo per Federico Roncarati, Omar Dingi, Thomas Zanna, Carlo Roversi e Mattia Vandini. Quinto posto per Emma Miserazzi.