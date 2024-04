(Di domenica 14 aprile 2024) Ilalle 16.15 scenderà sul terreno del Penzo per confermare il buon momento di forma e raccoglierepreziosi per i. Il turno: Modena-Catanzaro 1-3, Cittadella-Ascoli 0-0, Como-Bari 2-1, Cremonese-Ternana 1-2, Pisa-Feralpisalò 3-1, Sampdoria-Sudtirol 0-1, Cosenza-Palermo 1-1, Lecco-Reggiana 1-0, Parma-Spezia 2-0.oggi alle 16.15. La classifica: Parma 69, Como 64, Cremonese 59,58, Catanzaro 55, Palermo 51,45, Sampdoria* 44, Pisa e Cittadella 43, Sudtirol 42, Reggiana 40, Modena 39, Cosenza e Ternana 36, Bari 35 e Spezia 35, Ascoli 33, Feralpisalò 31, Lecco 26. (*Sampdoria penalizzata di due). L.M.

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brescia-Venezia , sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Scontro di alta classifica che potrebbe dire molto anche in ottica ... (sportface)

Il Brescia a Venezia. Servono punti playoff - Il Brescia scende in campo al Penzo per consolidare la sua forma e guadagnare punti cruciali per i playoff. Altri risultati della giornata e la classifica attuale.ilgiorno

Sport in tv oggi (domenica 14 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Paganuzzi” di Genova, impianto di casa del Quinto, l’ultimo atto della Final Eight della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto maschile: a partire dalle ore 15.45, si contenderanno il trofeo Brescia e ...oasport

Brescia al test Venezia . Cremona con la Virtus. Varese incrocia Gentile - Brescia affronta la Reyer Venezia in una sfida cruciale alle 19, mentre la Vanoli Cremona sfida la Virtus Bologna alle 18.15. Varese gioca contro Scafati per la salvezza e la classifica. Coach e gioca ...ilgiorno