Il brand Dove contro l’Intelligenza Artificiale nelle pubblicità | “Gli standard di bellezza sono potenzialmente dannosi”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilskincareha affermato in una campagna marketing che(AI) è una vera e propria minaccia per la rappresentazione dellareale e si impegnerà a non utilizzare mai l’AI per le suedichiara che non utilizzerà maiper le sueL’impegno diarriva nel momento in cui ildi proprietà di Unilever celebra i 20 anni della sua “Campagna per lareale”, in cui sfida la società, i media e l’industria dellaa cambiare la rappresentazione delle donne, a essere trasparenti sulle distorsioni digitali e ad affrontare l’impatto dannoso di ...