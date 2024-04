Il Bayer Leverkusen è campione di Germania | primo storico titolo!

L’attesa è finita: per la prima volta nella sua storia, il Bayer Leverkusen è campione di Germania . Il successo per 5-0 contro il Werder Brema ha infatti regalato anche l’aritmetica ai ragazzi di ... (sportface)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, valida per la 29esima giornata di Bundesliga 2023/2024. È arrivato il momento: dopo una stagione da sogno senza ... (sportface)