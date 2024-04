Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta | decisivo il 5-0 al Werder Brema

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) L’attesa è finita: per lanella sua storia, ildi. Il successo per 5-0 contro ilha infatti regalato anche l’aritmetica ai ragazzi di Xabi Alonso, che con ben cinque giornate d’anticipo hanno messo le mani sul tanto ambito Meisterschale. C’è il lieto fine ad una stagione da sogno per le ‘Aspirine’, in grado di interrompere un dominio deln Monaco che durava da ben undici anni. A dar via alla festa di Schick e compagni è stato il 5-0 rifilato alnel match valido per la 29^ giornata della Bundesliga, davanti al proprio pubblico. A sbloccare la gara è stato il rientrante Victor Boniface su calcio di rigore al 25?. A mezz’ora ...