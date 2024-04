Il Bayer Leverkusen è campione di Germania dopo 120 anni di storia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI - Ci sono voluti 120di attesa per vedere ilconquistare il Meisterschale. La formazione di Xabi Alonso entra quindi nelladella Bundesliga e del club di cui è proprietaria una della aziende farmaceutiche più importanti al mondo. Un campionato trionfale quello delle Aspirine, che hanno dominato il torneo fin dalle prime giornate, conquistando successi su successi e non perdendo - fin qui - nessuna gara. Fondato nel 1904, ilin Bundesliga dal 1979, ma non era mai riuscito a conquistare il titolo della massima serie tedesca. Il miglior risultato era stato il secondo posto, traguardo raggiunto in ben cinque occasioni. Per la precisione nelle stagioni 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02 e 2010/11. E più in generale nella suai tedeschi ...