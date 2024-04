Il Bayer Leverkusen è campione di Germania | così è finita la noiosa dinastia del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) “Non c’è opera che non si ritorca contro il suo autore: il poema annienterà il poeta, il sistema il filosofo, l’avvenimento l’uomo d’azione”. E Xabi Alonso il. Quel giorno diventato con il tempo sempre più improbabile, tanto da far perdere le sue tracce nell’immaginario collettivo, è arrivato. Ilha vinto la Bundesliga, spezzando un dominio che durava da oltre un decennio. Iln, infatti, aveva messo le mani sul primo degli undici Meisterschale (il nome del trofeo assegnato ai campioni di) nel 2013 e, fino a ora, non le aveva più staccate. A rompere l’incantesimo capace di anestetizzare il campionato tedesco fino a renderlo scontato è stato un mix di fattori, dall’invecchiamento della rosa bavarese ai problemi del centrocampo, esplosi sotto ...