Ieri in Campania | Salerno | investita e uccisa | caccia all’autista killer A Caserta una lite per parcheggio degenera in omidicio

Le notizie principali di domenica 14 aprile 2024. Avellino – I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra congiuntamente con i colleghi del Nucleo Forestale di Avellino, hanno deferito in stato di libertà due individui del posto, entrambi cinquantenni, ritenuti responsabili di deposito e smaltimento illecito di rifiuti speciali. L'azione delle Forze dell'Ordine testimonia l'impegno concreto nel contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e dannosi per l'ambiente e la salute pubblica. Benevento – Un incidente ha spezzato la vita di Isa Sany, il giovane operaio nigeriano di 25 anni morto schiacciato da una gru a Pescopagano (Potenza). Il giovane risiedeva in provincia di Benevento, ed era entrato a far parte anche della squadra di calcio ASD Reino.

