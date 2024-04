I tassi sui mutui scendono al 3 | 79% Nei conti correnti 43 miliardi in meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Il mercato deimette la freccia e sorpassa la Bce. Mentre la banca centrale ha preso tempo, confermando id’interesse al livello attuale del 4,5% alfino a giugno, le banche italianenuano ad allentare la stretta monetaria, registrando a marzo un tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni in calo al 3,79%, dal 3,89% di febbraio e dal 4,42% di dicembre. Una tendenza iniziata nell’ultimo trimestre del 2023 che prosegue anche nei primi dieci giorni di aprile e si ripropone anche per quanto riguarda il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, sceso al 5,26% dal 5,34% di febbraio e dal 5,45% di dicembre. "Rispetto a queiche la Bce non ha ancora scongelato, quelli che noi pratichiamo sono nettamente inferiori" sottolinea il ...