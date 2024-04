I pronostici di domenica 14 aprile | Serie A | Premier League | Liga e Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 14 aprile 2024) Idi14: si gioca inA,, Ligue 1, Eredivisie e Bundes. Il conto alla rovescia per la vittoria del ventesimo Scudetto dell’Inter è ormai iniziata e potrebbe arrivare nel derby della prossima settimana contro il Milan: questo è l’obiettivo della squadra allenata da Simone Inzaghi che per riuscirci proverà quindi a battere il Cagliari in una sfida ampiamente alla portata. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp (LaPresse) – IlVeggente.itTre punti in arrivo anche per la Real Sociedad nellaspagnola: in lotta per la qualificazione nelle prossime competizioni europee, affronta l’Almeria praticamente già retrocessa.altre partite Tra le partite da ...