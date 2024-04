I migliori anni Vs la quarta puntata del serale di Amici 23 | ecco chi ha vinto la sfida di ascolti

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 aprile 2024) È andata in onda ieri sera ladella fasedi, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla ventitreesima edizione. Confermatissimi i tre giudici dello scorso anno, ovvero Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Così come 5 prof delle tre squadre: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Unaintensa, ricca di emozioni e di interessanti esibizioni. Unache ha visto andare al ballottaggio per l’eliminazione le due cantanti Sarah Toscano e Lil Jolie. Soltanto sabato prossimo sapremo però chi sarà l’allieva che dovrà lasciare la Casetta. Bravi infatti non è riuscito a esprimere il suo voto e ha chiesto di poter assegnare dei pezzi alle due cantanti e ...