I malati di cancro possono ora essere “abbinati” al miglior trattamento con il DNA e esperimenti in laboratorio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 14 aprile 2024) La sfida delnei giovani Nonostante gli sforzi per trovare curei per il, rimane la principale causa di morte tra i bambini negli Stati Uniti. Le diagnosi sono in aumento tra gli under 50 a livello globale, rendendo illa seconda causa di morte sia negli Stati Uniti che nel mondo. Le sfide dei trattamenti standard Pur con i progressi nei trattamenti antitumorali, molti pazienti si trovano ad affrontare esiti incerti. L’inefficacia dei trattamenti standard spinge pazienti e medici verso un labirinto di tentativi ed errori. La miopia delle informazioni sui tumori dei pazienti complica la L'articolo proviene da News Nosh.