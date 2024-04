I guai di Samba la Rue La sfida ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Quando igiovedì pomeriggio hanno suonato al campanello di casa sua a Merone, Simba La Rue dormiva. A svegliarlo e avvisare che i militari lo cercavano è stato uno dei due fratelli adolescenti che abitano con lui e la madre, mentre il padre è stato allontanato perché accusato di maltrattamenti in famiglia. "Che volete? - ha chiesto –. Quello che voi guadagnate in un mese di stipendio, io me lo fumo in una sera". Solo quando ha compreso che erano lì per arrestarlo, Simba ha cambiato atteggiamento ed è scoppiato quasi a piangere. Non si aspettava infatti di finire di nuovo in prigione Saida Mohamed Lamine, in arte Simba La Rue, il trapper tunisino di 21 anni che a novembre è stato condannato in primo grado a 6 anni, 4 mesi e 15 giorni di carcere per una sparatoria in centro a Milano nell’estate del 2022, durante un brutale regolamento di conti tra ragazzi ...