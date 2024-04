I bias cognitivi degli anti israeliani L’opinione di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Si deve agli psicologi americani Daniel Kahneman e Amos Tversky la definizione e lo studio dei. Una pietra miliare lungo la strada delle scienze sociali che nel 2002 valse a Kahneman il Premio Nobel per l’economia. Detta in estrema sintesi, la nostra mente tende ad ingannarci, inducendoci a prendere coscienza e sopravvalutare gli elementi che sembrano confermare i nostri pregiudizi sottovalutando o trascurando, invece, quelli che potrebbero smentirli. Una forma di distorsione sistematica della realtà cui siamo tutti esposti e che balza agli occhi, ad esempio, nei giudizi su ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Chi, per ragioni culturali, politiche o addirittura razziali, detesta Israele è oggi convinto che l’offensiva missilistica iraniana della scorsa notte sia largamente giustificata dall’attacco israeliano al “consolato” iraniano a ...