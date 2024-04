I ’100 canti di Dante per Siena’ Oggi in scena in Piazza e al Comune

(Di domenica 14 aprile 2024) Tra le stanze di Palazzo Pubblico, come tra le pagine di un libro, immersi nella poesia immortale diAlighieri.è il giorno di ‘100per, la lettura integrale della Divina Commedia, a cui daranno voce 501 cantori. La manifestazione, ideata dall’associazione Culter e Stazione Utopia in collaborazione con ildi Siena, quest’anno tocca la quarta edizione, accompagnata dallo straordinario entusiasmo di un eterogeneo coro di cantori che ogni anno si ripropone, composto da semplici curiosi, appassionati, partecipanti spinti dall’idea di passare una giornata diversa, artisti, studenti, bambini e detenuti. La maratona inizierà alle 10 dadel Campo, dove, dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicoletta Fabio, il direttore artistico dei Teatri di Siena ...

