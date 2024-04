Holden in imbarazzo con Francesca Tocca | la reazione di Todaro

(Di domenica 14 aprile 2024) Guanto di sfida infuocato e discusso quello che ieri sera ad Amici Lorella Cuccarini ha lanciato alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prof di canto ha chiesto di mettere a confronto Mida ein una performance sensuale sulle note di Mediterranea di Irama. Maria De Filippi ha presentato il guanto leggendo la lettera di Lorella. “Questo guanto ha una vita di ben quattro settimane e finalmente lo vediamo. Lorella Cuccarini nella sua lettera scrive ‘In questi mesi hai lavorato a un percorso discografico con ottimi risultati, hai sicuramente un tuo stile e una tua credibilità, ma se fossi stata una tua prof ti avrei fatto lavorare su alcune lacune. Devi capire che non sei ascoltato solo in radio, ma seguito da un pubblico televisivo vastissimo. Tu non ti doni totalmente al pubblico, resti nella tua confort zone, rischi di dimenticarti di cantare per la ...

