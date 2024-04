Hockey su ghiaccio | la prima Italia di Pelino ko 4-2 con la Francia in amichevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è chiusa con una sconfitta ladella Nazionalena disudi coach Mike, che ha occupato il posto di Mike Keenan costretto ai box a causa di alcuni problemi di salute che lo costringeranno ad un intervento chirurgico. Suldi Megève una selezione un po’ sperimentale (fuori Bernard, Frank, Rein, Kostner, Marketti, Hannoun e Catenacci) cede il passo per 4-2 allanel primo di due friendly match con i transalpini in vista del gruppo A del Campionato Mondiale Divisione I di Bolzano. Arrivano comunque buone indicazioni per gli azzurri, che assiste al primo gol in carriera di Tommy Purdeller dei Peterborough Petes (OntarioLeague), classe 2004 all’esordio in Nazionale, e di ...