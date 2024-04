Hockey ghiaccio | l’Itala si impone 3-2 nella seconda amichevole contro la Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Una bella vittoria, dopo il ko subito ieri. La nazionale italiana disusi rifà nel secondo testlandosi per 3-2. LA CRONACA Ad Aosta la squadra di Pelino va sotto dopo sette minuti, per effetto del gol messo a referto da Fabre, ma cinque minuti dopo pareggia con Gazley, che griffa l’1-1 di fine prim periodo. Nel secondo troncone di gara succede di tutto. I transalpini tornano in vantaggio con Melin, ma il “Blue Team” non ci sta. Incassato il punto dell’1-2, la selezione tricolore reagisce nuovamente prima con Kostner e poi all’ultimo secondo disponibile con Glira per il 3-2. L’Italia va quindi in vantaggio sigillando la contesa nel terzo e ultimo periodo. Si chiude così la gara, con gli azzurri che ora potranno continuare la loro marcia ...