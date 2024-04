Ho dolore al petto Ndicka si sente male | partita sospesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Udinese-Roma è stata prima interrotta e poi definitivamenteper un malore al calciatore giallorosso. Il difensore capitolino, a circa 20 minuti dal 90esimo si è accasciato a terra per unal: dopo tanta apprensione e l'entrata in campo dei sanitari, l'ivoriano è stato portato via in barella ma sempre cosciente. Daniele De Rossi in primis, però, non se l'è sentita sin da subito di proseguire la gara comunque preoccupato dalla situazione del suo difensore. Con la comprensione di tutti i giocatori, dell'intero staff tecnico avversario e della squadra arbitrale, il tecnico romano ha preferito far sospendere definitivamente il match. Fino a quel momento il risultato era fermo sull'1-1, con la rete nel primo tempo di Pereyra e quella di Lukaku una decina di minuti prima del malore ...