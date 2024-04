Highlights Scafati-Varese 102-90 | basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilcon glidi102-90, sfida valida per la ventisettesima giornata della regular season dellaA1. Vittoria importante per i padroni di casa, che conquistano due punti pesanti nella lotta per la salvezza mettendo in difficoltà proprio. Protagonisti assoluti Pinkins (25 punti e 10 rimbalzi) e Robinson (22 punti), principali fautori del successo di. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1GLISportFace.