Highlights e gol Pineto-Juventus U23 1-2 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 14 aprile 2024) Glie le azioni salienti diU23 1-2, match che regala ai bianconeri la certezza dei playoff del girone B diC. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Villa che al 18? ruba palla, entra in area e calcia in rete. La risposta è affidata a Sekulov che sfrutta un assist di Nonge per depositare in porta col mancino. Al 72? c’è la rete di Anghelè che regala tre punti preziosi ai bianconeri. SportFace.