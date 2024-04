Highlights e gol Inter-Cagliari 2-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. A San Siro dopo pochi minuti arriva la rete del vantaggio nerazzurro con Sanchez che trova alla perfezione Marcus Thuram che di prima intenzione fa 1-0. Ma gli ospiti non mollano e hanno diverse palle gol per pareggiare, gol che arriva con Shomurodov con un bel destro di prima intenzione. Ma i nerazzurri si rituffano in avanti e Mina prende la palla con la mano larga, è calcio di rigore. Dagli undici metri Calhanoglu è infallibile e fa 2-1. I sardi non si arrendono e trovano la rete del pareggio grazie a Viola, sull’assist di gomito di Lapadula. Nel finale azioni da una parte e dall’altra, ma alla fine termina 2-2. Punto d’oro per i ...