Highlights Amstel Gold Race 2024 | primo acuto stagionale di Pidcock | battuti in volata Hirschi e Benoot

(Di domenica 14 aprile 2024) Thomasvince la. Il 24enne della Ineos Grenadiers (05:58:17) ha la meglio nellafinale su Marc(UAE Emirates), Tiesj(Visma) e Mauri Vansevenant (Soudal Quick Step), che ha tirato lo sprint a 250 metri dal termine per poi cedere negli ultimi 100 ai primi tre. Sottotono Van der Poel, che non entra mai nel vivo della corsa e ha preferito risparmiare energie per la Liegi – Bastogne – Liegi di settimana prossima. Tra gli inseguitori, vince la secondail francese Paul Lapeira (Decathlon La Mondiale), che chiude al quinto posto. Seguono Madouas (Groupama), Mollema (Lidl – Trek), Pacher (Groupama), Bilbao (Bahrain Victorious) e Matthews (Team Jayco).