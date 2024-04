Hercai anticipazioni | Reyyan | perché il nonno Nasuh la maltratta

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 14 aprile 2024) La serie TV– Amore e vendetta arriva il 15 aprile 2024 in prima serata su Real Time. Si tratta di un libero adattamento turco dell’omonimo romanzo di Sümeyye Ezel. La serie sbarca in Italia in esclusiva su Real Time ed è già disponibile in streaming su Discovery+. Protagonisti della storia sono Miran e, i quali provengono da famiglie in contrasto tra loro. Lei è una giovane di una famiglia ricca e potente, lui appare inizialmente come una persona misteriosa. Intorno a loro ruotano le storie di altri personaggio, come ildi?ado?lu.– Amore e vendetta:ce l’ha con? Leggi anche:– Amore e vendetta: quando va in onda su Real Time, trama Leggi ...