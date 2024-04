Heartbreak High 2 | la recensione | l’adolescenza in Australia è un dramma shakespeariano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladi2: la seconda stagione della serie rebootna si supera in, sesso, amore e soprattutto mistero. Su Netflix! Nonostante fosse un reboot di una seriena anni '90 di cui sapevamo poco o niente, la prima stagione dici aveva stupito per la sua irriverenza e capacità di andare spesso oltre i limiti entro cui ancor navigavano le sue più famose colleghe britanniche e statunitensi, vedi soprattutto Sex Education. Come racconteremo in questa, alla sua seconda stagione, appena uscita su Netflix e ambientata in quello che per noi forse potrebbe essere il secondo quadrimestre di scuola, la serie ritrova i suoi protagonisti in fase di ripresa dopo le vicende ...

