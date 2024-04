Handanovic premiato da Zanetti prima di Inter-Cagliari | maglia speciale!

(Di domenica 14 aprile 2024) Samirdi. L’ex portiere sloveno, rimasto comunque nel mondo nerazzurro, ha ricevuto un grande omaggio da Javier. PREMIO ?Handanovi? in campo. Javiergli ha consegnato unacol numero 455, le sue presenze, e ha ricevuto l’ovazione del pubblico. L’ex portiere sloveno, ora nello scouting nerazzurro, ospite a, insieme peraltro ad André Onana. I due lo scorso anno si sono divisi la portaista, con l’addio in estate di entrambi.ritirato, Onana al Manchester United.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto ...

Curioso triplo incrocio a San Siro, stasera, in occasione di Inter - Cagliari : come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, nella casa dell` Inter ... (calciomercato)

LIVE - Inter-Cagliari, riscaldamento completato. Fra pochi minuti il calcio d'inizio a San Siro - Ormai l’attesa per celebrare il fatidico traguardo della seconda stella è a livelli elevatissimi, i tifosi hanno attivato da tempo il conto alla rovescia e attendono con ...fcinternews

Inter, la notte dei portieri: Sommer per il riscatto, Handanovic premiato, Onana in tribuna - Lo svizzero, a San Siro contro il Cagliari dell'ex Ranieri, dovrà far dimenticare l'esitazione di Udine. Lo sloveno riceverà una maglia celebrativa e il camerunense torna a trovare i vecchi compagni ...dazn

Onana torna a San Siro: l’appuntamento con i nerazzurri - Ritorno eccellente a San Siro già nelle prossime ore: André Onana è pronto a farsi rivedere allo stadio Meazza di Milano. André Onana (LaPresse) – Calciomercato.it Un’altra tappa per lo scudetto: l’In ...calciomercato