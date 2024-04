Handanovic | «Commosso per l’affetto Inter! Realizzato un sogno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)pochi minuti fa è stato premiato in campo a pochi minuti da-Cagliari. L’ormai ex portiere, 455 presenze in nerazzurro fra il 2012 e lo scorso giugno, ha dato una breve dichiarazione aTV. IL PREMIO – Samirpochi istanti fa, nel prepartita di-Cagliari, ha ricevuto una maglia celebrativa da Javier Zanetti con il numero 455, ossia le sue presenze con l’. Omaggiato in campo, ha anche ricevuto l’ovazione dei tifosi. Cheringrazia: «Per me è un giorno bello, sono riconoscente anche io al club e ai tifosi. Non sono stati sempre anni facili, sono un po’e non mi succede spesso. Lo stadio di San Siro è una cosa devastante, per tutti quelli che hanno giocato a calcio rimane il miglior stadio coi ...