Hamas | ' risposta Iran è meritata per i crimini sionisti'

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di lunedì 1° aprile, in diretta. Migliaia di israeliani alla Knesset per chiedere nuove elezioni. L’Idf ritira i carri armati da Al Shifa (corriere)

Progressi nei colloqui a Doha a cui partecipano Qatar, Usa, Egitto e Israele per il rilascio degli ostaggi nella mani di Hamas . Secondo il Jerusalem Post, la delegazione israeliana avrebbe ... (open.online)

La risposta di Israele alle proposte di Hamas per il cessate il fuoco "è stata in termini generali negativa". Lo ha detto Osama Hamdan in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani, tra cui ... (quotidiano)