Guterres | il mondo non può permettersi un’altra guerra

(Agenzia Vista) New York, 19 marzo 2024 "Signora Presidente, l'umanità non può sopravvivere al seguito di Oppenheimer . Voce dopo voce, allarme dopo allarme. Un sopravvissuto dopo l'altro sta ... (iltempo)

L'Iran all'Onu: 'Col nostro attacco la questione è conclusa'. Biden ammonisce Netanyahu: 'Stop a controffensiva' - LIVE - L'Iran ha fatto appello a Israele perché non reagisca al suo attacco diretto di droni e missili, definito giustificato e risposta obbligata al raid contro il consolato di Damasco.ansa

Tensione in Medio Oriente, la preoccupazione dell'Onu. Guterres: “Escalation allarmante” - Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha chiesto un’immediata distensione in Medio Oriente e ha dichiarato in un comunicato: «Condanno ...gazzettadelsud

Israele-Iran, stasera riunione emergenza Consiglio sicurezza Onu - Si terrà stasera alle 22 ora italiana una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, richiesta da Israele dopo l'attacco di questa notte da parte dell'Iran. (ANSA) ...ansa