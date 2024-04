Guerra ultime notizie Attacco Iran | Netanyahu convoca Gabinetto di guerra Casa Bianca | «Non vogliamo un’escalation in Medio Oriente» Teheran | «Per noi questione conclusa»

(Di domenica 14 aprile 2024) Israele risponderà all’dell’, ma la portata di tale risposta deve ancora essere determinata. II primo ministro israeliano Benjaminhato nuovamente per il pomeriggio alle 15.30 (le 14.30 in Italia) ildiper discutere di un’eventuale risposta “da dare all’, dopo l’sferrato nella notte da” con circa 300 droni e missili diretti verso il territorio israeliano, neutralizzati quasi completamente. La Turchia ha chiesto all’di evitare “una nuova escalation” dopo gli attacchi sferrati dacontro Israele la scorsa notte.

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 13 aprile A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele e malgrado il parziale ritiro delle truppe delle Idf dal sud della ... (tpi)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 14 aprile A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la Guerra a Gaza non si ferma: sono oltre 33.600 i morti e più di ... (tpi)

Israele risponderà all’ attacco dell’ Iran , ma la portata di tale risposta deve ancora essere determinata. II primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convoca to nuovamente per il pomeriggio alle ... (ilsole24ore)

Israele, il gabinetto di Guerra: "Risponderemo all'attacco dell'Iran, non abbiamo deciso in quale misura" - Guerra in Israele, le notizie di oggi. Centinaia di droni e missili: nella notte Israele respinge il 99% degli attacchi dall’Iran. Ferita una bambina di 7 anni. Biden chiede calma: “Risposta solo dipl ...informazione

Il tragico appello del Papa: "Basta Guerra in Medio Oriente" - Francesco non ha taciuto quanto sta accadendo e ai fedeli in piazza San Pietro ha detto di seguire con "preoccupazione e dolore le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento ... Papa ha evocato ...ilgiornale

Torna in sala il cult L'Odio e Kassovitz pronto al set - I nazisti sono i lupi che inseguono i "parassiti" - i conigli - che rappresentano le vittime della Guerra. Il progetto sarà il terzo film in lingua inglese di Kassovitz dopo Gothika e Babylon AD. La ...ansa