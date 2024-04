Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di domenica 14 aprile 2024)live dellatraoggi, domenica 14 aprile A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in, laa Gaza non si ferma: sono oltre 33.600 i morti e più di 76.300 i feriti nella Striscia dall’inizio delle ostilità. Proseguono le violenze anche in Cisgiordania, dove il ritrovamento del corpo di un 14enne israeliano scomparso da un avamposto illegale vicino a Ramallah ha scatenato la rabbia dei coloni che hanno assaltato almeno 10 villaggi palestinesi, aggredendo i residenti e provocando almeno un morto e 6 feriti. Non si fermano gli scontri nemmeno al confine con il Libano: qui le forze armate israeliane (Idf) e Hezbollah continuano gli scambi di colpi di artiglieria, droni e razzi. Ma è la sfida tra Tel Aviv e l’Iran a tenere con il fiato sospeso ...

