Guerra in Israele | Tajani | Lavoriamo affinché il buonsenso prevalga

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 "Spero che non ci siano ripercussioni. Sono vigile per quanto riguarda invece il traffico mercantile attraverso Suez e il Mar Rosso. Ecco perché la nostra Marina Militare protegge le nostre navi etutti per la pace etutti per de-escalation. Speriamo che il buon senso vinca e tutti si rendano conto che lanon serve a nessuno e provoca solo danni " lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, presso lo stand della Coldiretti, intervenendo a margine dell'inaugurazione di Vinitaly 2024 a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagievwttttw