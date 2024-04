“Guerra globale dietro l' angolo” Massolo teme il peggio | così si piomba nel baratro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Che scenari si presentano dopo l'attacco dell'Iran in Israele per vendicare l'attacco al consolato a Damasco? Ad analizzare la situazione è l'ambasciatore Giampiero, già segretario generale della Farnesina: «Ci sono due interessi in campo. L'Iran cerca l'egemonia regionale e la cancellazione di Israele da perseguire in tutti i modi possibili. Israele deve far sì che l'Iran non sia più una minaccia, bloccando il suo programma nucleare e la sua influenza nella regione. Se portati alle massime conseguenze, questi due interessi porterebbero a unacomplessiva, un conflitto, che nessuno vuole. Anche perché nessuno se lo può permettere. L'Iran è troppo debole, ha una situazione interna difficile e un'opinione pubblica al limite della sopportazione. Il programma nucleare, per quanto avanzato, non è ultimato, e gli ...