Gubbio-Pontedera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. La compagine umbra ha ormai detto addio alla possibilità di raggiungere il terzo posto in classifica, ma spera di arrivare il più avanti possibile per avere un piccolo vantaggio in ottica playoff. La formazione toscana, dal suo canto, ha quasi staccato il pass per la fase della post season e ora ha l’occasione di chiudere definitivamente questo discorso. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.