Greta Rossetti sbarcherà a L’Isola dei Famosi 18? La sua risposta spiazza

(Di domenica 14 aprile 2024)ha finalmente rotto il silenzio sulla sua tanto chiacchierata partecipazione adei18. Qualche mese fa sua madre Marcella Bonifacio aveva rivelato di essere stata contattata dagli autori e anche se lei ha rifiutato l’offerta non aveva detto lo stesso di sua figlia. Ora è proprio l’ex concorrente del Grande Fratello a svelare se ha intenzione di prendere parte al reality, anche in un ruolo diverso da quello di naufraga, e quali sono i suoi progetti futuri.dei18: il parere disul reality ambientato in Hondurasnonostante abbia partecipato tra il 2023 e il 2024 a Temptation Island e al Grande Fratello si è detta aperta a fare anche ...

Greta Rossetti ha replica to alle recenti dichiarazioni di Beatrice Luzzi , sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello . (comingsoon)

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, shopping in ciabatte: «Sono oscene e non contenta ne ha pure "rubate" un paio». Ma non è come sembra - Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono più affiatati che mai. I due, che si sono conosciuti appunto all'interno della casa del Grande Fratello, sono una delle coppie più ...leggo

GF, Greta shock: ‘Sergio mi chiama come la sua ex’ - Greta Rossetti senza filtri. La Gieffina in una diretta Instagram rivela che Sergio la chiama ancora con il nome della sua ex. Vediamo cosa è successo e chi è l'ex di Sergio che ancora occupa i suoi ...gossipetv

Grande Fratello, Greta contattata per l’Isola dei Famosi Lei rivela che… - In una recente intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti ha rivelato se parteciperà all'Isola dei Famosi.tvdaily