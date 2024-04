(Di domenica 14 aprile 2024) Ad, in provincia di, duedi 50 e 51 anni sono rimastimente feriti dopo unavvenuto sulla strada statale 356

Drammatico Incidente nella Amstel Gold Race femminile quando sulla salita del Bergseweg un' auto si è scontrata con la moto di un poliziotto che è stato ricoverato in gravi condizioni. La gara è ... (fanpage)

E’ Tom Pidcock ad interrompere il dominio di van der Poel nelle classiche del Nord. L’inglese conquista l’ Amstel Gold Race al termine di una gara particolare. Niente tris consecutivo per van der ... (notizie)

Incidente e tragedia in Sardegna poco dopo le 13 di oggi, domenica 14 aprile. Due persone sono morte in uno scontro frontale fra due moto che si è verificato nel nord Sardegna , sulla... (leggo)

Grave incidente ad Attimis vicino Udine: coinvolti due motociclisti 50enni, entrambi in condizioni critiche - Ad Attimis (Udine) due motociclisti di 50 e 51 anni sono rimasti Gravemente feriti dopo un incidente avvenuto sulla strada statale 356 ...notizie.virgilio

Frontale tra due auto a Montale, cinque feriti: tra loro due bambini - Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravi per le cinque persone coinvolte: una donna al volante di un'auto e, nell’altro mezzo, una famiglia composta da una coppia e due figli di 7 e 4 ...ilpiacenza

Marina di Gioiosa, muore dopo 10 giorni il pensionato ferito dal trattore - Non ce l’ha fatta il pensionato, Silvano Pugliese, 70 anni di Marina di Gioiosa , che il 3 aprile scorso era rimasto ferito in modo Grave in un incidente sul ...reggio.gazzettadelsud