Grave incidente a Caravaggio Violento tamponamento Due persone soccorse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Paura per le condizioni di una donna di 60 anni dopo ildi. È successo ieri alle 13 lungo la provinciale 185 dopo unfra due auto. Nell’impatto una delle due vetture è finita fuori strada e ha terminato la sua corsa in un fossato. Ad avere la peggio una donna di 60 anni e un ragazzo di 22 anni. La prima è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, il ragazzo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, oltre al personale medico, anche due squadre dei vigili del fuoco che si sono occupate del recupero dei feriti rimasti incastrati nell’auto finita fuori strada.