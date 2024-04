Grande Fratello Vip | Nikita Pelizon annuncia il suo ritorno in tv | ecco dove la vedremo!

(Di domenica 14 aprile 2024), ex vincitrice delVip, si prepara a tornare in Tv in un ruolo inedito.la

Nella giornata di ieri Paolo Masella è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex gieffino ha parla to ... (isaechia)

Il 26enne romano Paolo Masella , tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello , si è raccontato nel programma radiofonico 'Non Succederà Più' in onda su Radio Radio. (comingsoon)

Mirko Brunetti accolto come una star ad un evento a Terni, il web insorge: 'Ma chi è' - Giunto in qualità di ospite ad un evento organizzato da un negozio di abbigliamento a Terni, Mirko è stato osannato come un idolo ma il web non ci sta ...it.blastingnews

Grande Fratello, Paolo Masella parla di Letizia Petris: "E' come guardare la luna piena davanti al mare.." - Il 26enne romano Paolo Masella, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, si è raccontato nel programma radiofonico 'Non Succederà Più' in onda su Radio Radio.comingsoon

Garibaldi al Granillo, che accoglienza! La sua emozione a StrettoWeb: “ecco cosa sogno per il futuro” - Ospite speciale questo pomeriggio al Granillo: a guardare il match tra Fenice Amaranto e Canicattì, infatti, c’è Giuseppe Garibaldi, il concorrente reggino (di Santa Cristina d’Aspromonte) arrivato a ...strettoweb