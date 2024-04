(Di domenica 14 aprile 2024)1 REGGIANA 0(4-3-3): Melgrati; Lepore (32’st Guglielmotti), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti (36’st Lunetta), Galli (11’st Frigerio); Crociata, Novakovich (36’st Inglese), Buso. A disp.: Saracco, Smajlovic, Salcedo, Salomaa, Capradossi, Ierardi, Beretta, Lemmens. All.: Malgrati REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli (19’pt Szyminski); Fiamozzi (30’st Pettinari), Cigarini (19’st Reinhart), Bianco, Pieragnolo; Portanova (1’st Blanco), Melegoni; Gondo (19’st Okwonkwo). A disp.: Sposito, Motta, Varela, Libutti, Romagna, Antiste, Pajac. All.: Nesta Arbitro: Minelli di Varese (Galimberti e Luciani; IV ufficiale Manzo; Var Meraviglia, Avar Longo) Rete: Ionita al 15’st. Note: spettatori 3966 (903 nel settore dei reggiani), per un incasso totale di 49.644,70 euro. Ammoniti Marcandalli, Degli ...

Granata inguardabili: a Lecco è tracollo. I lombardi non vincevano dal 26 dicembre - Cooling break per il caldo a metà di ogni tempo. In uno scenario che poteva essere perfetto per scrivere un'altra pagina del romanzo Granata, la Reggiana sbaglia tutto e perde per la prima volta in ...