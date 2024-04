Granada CF | Sandoval | “Io porto i numeri dentro”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 aprile 2024) 2024-04-14 19:33:28 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:, con il suo irriducibile ottimismo, ha acceso la fiamma della speranza per ildopo la vittoria contro l’Alavés, anche se l’allenatore ha anche lanciato un messaggio realistico, ricordando che la permanenza resta un obiettivo quasi irraggiungibile. Buone sensazioni: “È la continuazione della partita con il Valencia. Abbiamo perso, ma le sensazioni ti aiutano a lavorare in settimana. La squadra è cambiata, questo volevamo sottolinearlo, i giocatori devono continuare a crederci e a competere come stanno facendo e possono quello che è successo Oggi.” Squadra coraggiosa: “La squadra rischia, la squadra è coraggiosa, ma se non vinci devi continuare a crederci e se vinci è lo stesso messaggio, continua a migliorare. ...