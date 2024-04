GP Americhe 2024 | Vinales | “Ho scritto la storia | sto sognando” Bastianini | “Contento del podio”

(Di domenica 14 aprile 2024) “Ho sentito il team e il pubblico spingermi sin dall’inizio della gara. Oggi holae sto: grazie America!“. Maverickè raggiante dopo la vittoria sul circuito di Austin nel Gran Premio delledella MotoGP. “Sono super felice, ma dobbiamo continuare lavorare – aggiunge il pilota spagnolo dell’Aprilia -. Ho avuto un problema con la frizione in partenza, ma il passo gara è stato incredibile“. “Non so cosa dire, forse mi metterò a piangere” ammette, che con questo successo diventa il primo pilota di MotoGP di sempre a vincere su una pista con tre case diverse: Suzuki, Yamaha e ora Aprilia. Sulsale anche l’Italia grazie al terzo posto di Enea. “Penso di poter essere molto ...

Sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, va in scena il Gran Premio delle Americhe . E’ il terzo appuntamento del motomondiale 2024 e la classifica inizia a prendere forma. Vinales vince il Gran ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GARA: GP SPAGNA 21.56 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. ... (oasport)

Oggi si è disputato il GP delle Americhe 2024 , tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Austin. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran ... (oasport)

MotoGP, Enea Bastianini: “Un podio importante, nella seconda parte di gara ho cambiato marcia” - Enea Bastianini non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato denominato COTA - Circuit of ...oasport

MotoGP | GP Americhe 2024, Gara: Maverick Viñales si candida al titolo vincendo in Texas. Márquez sbaglia - Pole, vittoria e giro veloce per Viñales, primo pilota in MotoGP a vincere con tre marchi diversi. Acosta secondo, Bastianini terzo.p300

MotoGP America, Vinales (Aprilia) fa la storia: vince e rimonta dalla 9a posizione! - Lo spagnolo, partito dalla pole, resta bloccato da un contatto a curva 1 e recupera. Alle sue spalle il rookie Acosta (GasGas) ed Enea Bastianini (Ducati) ...dueruote