GP Americhe 2024 | Martin | “Buona gara | ho lottato davvero tanto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Jorgeè soddisfatto del quarto posto nelladel Gran Premio delledella MotoGP, poi vinto da Maverick Vinales (Aprilia) in rimonta dopo una brutta partenza, davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo). “Sul finale ho fatto il miglior tempo al giro 18, ma Bastianini ne aveva di più di me – ammette il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Ho fatto un errore tra il giro otto e nove e ho perso il gap che avevo costruito. Dopo una qualifica mediocre, sono comunque riuscito a fare una“. “L’Aprilia ha fatto uno step enorme, ma penso che noi avessimo il livello per far bene. Austin è una pista in cui non ho mai brillato, ma sono riuscito a tornare in Europa con un po’ di punti. Hooggi, ...