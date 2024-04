Gorgone | Lucchese | servirà combattere

(Di domenica 14 aprile 2024) Il tema del match in programma nel primo pomeriggio di oggi, al "Recchioni", è scontatissimo: Fermana epuntano solo alla vittoria. La squadra di Mosconi, per entrare nei play-out; quella diper un discorso opposto, un posto nei futuri play-off. Come sempre, in novanta minuti, i punti di distacco tra le due formazioni si azzerano. A fare la differenza, oltre alle motivazioni, che sono altissime per entrambe, conteranno l’approccio, la grinta, la concentrazione che gialloblu e rossoneri metteranno sul terreno di gioco. Gara aperta a qualsiasi risultato. Prima di affrontare il discorso sulle insidie della gara e sull’avversario,ha espresso le sue condoglianze per la improvvisa e prematura scomparsa dell’ex attaccante della, Costantino Borneo. "Il mio primo pensiero – ha detto l trainer ...

Dopo sei mesi la Lucchese , finalmente, è tornata a vincere in trasferta. E lo ha fatto a Pesaro, al termine di una partita che i rossoneri hanno giocato come richiedeva l’importanza del match: ... (sport.quotidiano)

Dopo la rocambolesca vittoria (1-0) della Juve Next Gen ad Arezzo – che si è divorato almeno tre-quattro palle-gol, con Zaffara paratutto – , la Lucchese ha perso una posizione in classifica, ... (sport.quotidiano)

A tenere in corsa la Lucchese per cercare di entrare nei play-off (ma il Rimini ha allungato) ci ha pensato il giovane Yeboah, attaccante in prestito dall’Hellas Verona, che, dopo essere stato ... (sport.quotidiano)

Lucchese, trasferta a Fermo per continuare la corsa a un posto playoff - Gorgone chiede gamba ai suoi. Cangianiello out e De Maria squalificato, c'è un Fedato in più nel motore rossonero ...luccaindiretta

Lucchese, con la Fermana out Cangianiello e De Maria - La Lucchese che domani scenderà in campo contro la Fermana dovrà fare a meno di Cangianiello, infortunato e De Maria squalificato. Per il resto Gorgone ha tutti a disposizione, per affrontare al megli ...noitv

Così parlò Gorgone a “Curva Ovest”; Lucchese a Fermo - Ospite giovedì sera a "Curva Ovest" il tecnico della Lucchese ha spaziato a 360° ribadendo che la stagione non è stata poi così negativa. Radio mercato confermate le voci su un suo possibile approdo s ...noitv