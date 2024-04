Golf | Scheffler guida il Masters | record negativo per Tiger Woods

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Grandi sorprese fin qui nell’Augusta. Dopo aver passato il taglio per la 24esima volta di fila, impresa mai riuscita prima a nessuno,con un round in 82 (+10) ha fatto registrare il suo punteggio più alto in 99 giri giocati nel teatro dei sogni del green. Il californiano ha perso ben 30 posizioni ed è sprofondato nei bassifondi della classifica, con la 52esima posizione momentanea. Continua a farla da padrone invece il suo connazionale Scottie, che sogna di indossare per la seconda volta la green jacket dopo la vittoria nel 2022. Il numero 1 del mondo al termine del moving dayil leaderboard con 209 (66 72 71, -7) colpi, uno di vantaggio nei confronti del suo connazionale Collin Morikawa, 2/o con 210 (-6) davanti a un altro statunitense, Max Homa, 3/o con 211 (-5). ...