Golf | Morikawa dopo il terzo round dell’Augusta Masters | “Tutto può accadere con queste condizioni di gioco”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) I miglioriisti del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nel primo Major stagionale. E’ giunto infatti ad un solodal termine l’Augusta, con una situazione di classifica davvero intricata. A 18 buche dalla conclusione troviamo infatti ben 15 partecipanti racchiusi in 7 buche, ma sono ledia dir poco variabili a rendere ancor più incerto l’esito deldecisivo. Ne sa qualcosa Collin, tra i migliori delgrazie ad un -3 che lo ha portato in seconda posizione ad un colpo dal leader Scheffler: “Domani può succedere diperchè non conosciamo lein cui giocheremo”, commenta l’americano. “Siamo in tanti racchiusi in ...