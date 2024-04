Golf Al Riviera vince Giunta Calderoni ok a Verucchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Alha preso il via la tappa del Royal Air Maroc Trophy che ha visto in gara oltre 70 giocatori determinati a staccare il pass per la finale nazionale ad Albarella. Vi prenderanno parte Guido, vincitore della gara grazie a un giro in 70 colpi, Edoardo Moroni (68), Cristian Currenti (63) e Ornella Frezzotti (66) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo Luca Lucchetti (70), Pietro Mantovani (65, nella foto) e Andrea Arceci (68). Poi i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la tappa del Bretagna Tour. Ha vinto Guidocon 75 colpi. In prima categoria Stefano Palmieri (37) ha superato di misura Enrico Bernabé (36), in seconda ottima prova di Elvino Stramigioli (39) che ha lasciato a quattro lunghezze Massimo Petrillo mentre in terza vittoria a Ivano Galluzzi (39) seguito da ...