Gli investimenti che misurano la qualità di vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) È accaduto ancora. E molto probabilmente non sarà l’ultima volta. Ma non per questo dobbiamo assuefarci all’ineluttabile. Anzi. Dobbiamo mettere in campo tutte quelle attenzioni, quelle misure affinché chi esce la mattina per andare al lavoro salutando i propri familiari, la sera possa farvi ritorno e non sparire in un ’’lampo’’. Sommerso da ettolitri di acqua e detriti come accaduto nella centrale di Suviana sull’Appennino Bolognese. O avvolto da un telo dopo essere precipitato da un ponteggio all’interno di un cantiere edile come qualche mese fa in questa nostra terra. No, non vogliamo assuefarci.