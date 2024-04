Giovanni Storti contro il Comune di Milano per la capitozzatura | “Questi alberi tra due anni saranno da buttare via”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)– “Queste sono potature scellerate”. Così, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram (1 milione di follower) si scagliaildiper ladi alcuniai bordi della strada. Il video in cuidenuncia le potature scellerate deldi“Il cuore dell'albero è la foglia, – spiega nel video – perché se non fa la fotosintesi l'albero non ha energia. Ecco, se noi lo potiamo in questo modo l'albero farà una fatica enorme, farà tantissimi rametti e metterà qualche foglia.fra un paio d'...