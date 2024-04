Giornata di salute della donna Tutte le iniziative dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Una occasione preziosa, in chiave prevenzione, rivolta alle donne. In vistanazionale, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza da giovedì al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Molte le, gratuite, offerte dal presidio ospedaliero fiorentino Santa Maria Annunziata: per le visite o i colloqui dove è prevista la prenotazione è necessario prenotare ai riferimenti indicati e i posti disponibili sono in numero limitato. Sarà necessario iscriversi preventivamente alla mail [email protected] . , ad esempio, alle visite, consulenze, colloqui nell’ambitoDiabetologia, il 21, 22 e 24 ...